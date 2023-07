Berlusconi, la lettera della famiglia letta da Tajani al Consiglio: "Grazie per ciò che farete"

“Guidare Forza Italia è un'impresa davvero complicata perché non ci sarà mai nessuno come lui. Ma adesso tutti insieme dobbiamo rendere onore a quello che ha fatto e non disperdere tutto il patrimonio che ci ha lasciato, come una grande eredità che noi abbiamo, e guai se i figli disperdono l'eredita del padre!”.

Così il neoeletto segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla domanda sulla difficoltà di prendere il testimone di Silvio Berlusconi, al termine del Consiglio nazionale del partito. Stamane, all'inizio dell'assise, il vicepremier e ministro degli Esteri ha letto la lettera di auguri della famiglia.