Joe Biden: "La minaccia atomica della Russia non è reale, alla fine negozierà"

Dopo il vertice Nato di Vilnius il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, è volato nella capitale finlandese Helsinki per un vertice con i capi di governo della stessa Finlandia e di Svezia, Danimarca, Norvegia e Islanda. È servito a riconfermare "il forte partenariato Usa-Nord e l'intensificazione della cooperazione tra i loro paesi, concentrandosi su sicurezza, ambiente, tecnologia e società". Sulla sicurezza, informa una nota della Casa Bianca, i leader "hanno ribadito la loro inequivocabile condanna della guerra di aggressione della Russia" contro Kiev e "sono rimasti fermi nel loro sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Si sono impegnati a continuare il loro sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario, anche attraverso un'assistenza continua di sicurezza, economica, legale e umanitaria". I leader si sono impegnati inoltre "a proseguire l'azione diplomatica per creare il più ampio sostegno internazionale possibile per una pace giusta e duratura in Ucraina fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite".

Un vertice "molto produttivo", ha confermato Biden al termine in una conferenza stampa che inevitabilmente ha riguardato soprattutto il conflitto in corso e le possibili vie d'uscita. Il presidente ha affermato di non vedere “reali prospettive” di uso dell'arma atomica da parte della Russia, e si è detto convinto che la controffensiva ucraina spingerà la Russia verso i negoziati, perché “Putin ha già perso la guerra, non può andare avanti per anni, prima o poi deciderà che non è nell'interesse della Russia continuarla". Quanto all'Ucraina, “entrerà nella Nato”, ha assicurato e intanto il vertice di Vilnius "ha mostrato che siamo più uniti che mai. Difenderemo ogni centimetro del territorio dell'Alleanza, compresa la Finlandia", l'ultimo paese entrato. Ha anche accennato al caso che riguarda il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich: “È in corso il processo" per arrivare alla liberazione, ha detto.