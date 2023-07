Brutto incidente in bici per Jovanotti: “Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti”

“Mi sono rotto la clavicola e il femore. Sono vivo, sono qui, stavo facendo un giro splendido”, racconta Jovanotti sul letto di un ospedale nella repubblica Dominicana. “Non ricordo la località dove sono caduto, ma i domenicani che mi hanno soccorso sono stati gentilissimi” continua e annuncia un'operazione nella giornata di domani. “Devo mettere un chiodo in titanio. Mi fa male tutto, fa un male bestiale, ma va bene c'è di peggio”, conclude rassicurando. Jovanotti, 56 anni, è un amante di viaggi in bici. Con la Rai aveva presentato “Non voglio cambiare pianeta”, un viaggio dagli Appennini alle Ande tra Cile e Argentina, e “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”, un percorso dall'Ecuador alla Colombia, dalle Ande all'Amazzonia e dall'Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga 3500 km tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e autostrade.