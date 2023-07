Buon Natale da Silvio Berlusconi e i figli piccoli Barbara, Eleonora e Luigi

Un video molto breve in cui Silvio Berlusconi con i figli Barbara, Eleonora, e Luigi in braccio, si divide il discorso di auguri di Natale e di buon anno nuovo per tutti:

“Cominciamo con i bambini, quelli bravi e quelli birichini". Gli auguri proseguono con le voci alternate: “i papà e le mamme, i nonni e le nonne”. Provano a far intervenire il più piccolo Luigi nel dire “zie”. Prosegue Barbara con la frase: “i fratellini e le sorelline senza denti” facendo vedere che le erano appena caduti i dentini; poi continua Eleonora riferendosi agli animali; Luigi si entusiasma nel fare gli auguri a quelli del “Milan”. E conclude di nuovo il padre “ e naturalmente anche a quelli di tutte le altre squadre. Credo che non abbiamo dimenticato proprio nessuno”. Buon Natale e buon anno dai Berlusconi.