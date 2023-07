Cagliari, attentato alla stazione di servizio: dall'esplosione al fuoco che mangia ogni cosa

Sono cinque gli uomini arrestati per l'attentato incendiario avvenuto ai danni di un distributore di carburante di Cagliari nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2022.

La stazione di servizio è andata completamente distrutta per un totale di circa 500mila euro di danni. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di viale Marconi, si vede chiaramente il momento in cui viene fatta scattare la miccia e l'attentatore scappare prima di essere divorato anche lui dalle fiamme.

Quella notte, il rapido intervento dei Vigili del Fuoco, la cui Caserma si trova a poca distanza, ha evitato l'esplosione del deposito del gas e dei serbatoi di carburante vicini a case e ad altre attività commerciali.

Di età compresa tra i 33 e i 52 anni, tutti i sospettati dovranno rispondere dell'accusa di incendio doloso in concorso. Uno di loro, in particolare, è ritenuto anche il mandante dell'incendio di un'auto avvenuto avvenuto a Sestu la notte del 27 dicembre 2022. L'uomo avrebbe incaricato dell'incendio uno degli esecutori dell'attentato al distributore eseguito pochi mesi prima, che poi si sarebbe fatto aiutare da un amico, anche lui finito oggi in carcere.