Le calciatrici del Brasile in Australia su un aereo con un omaggio ai manifestanti iraniani

La nazionale femminile di calcio del Brasile atterra all'aeroporto di Brisbane, in Australia, a bordo di un aereo con un tributo a due figure simbolo delle manifestazioni in Iran iniziate nel settembre 2022. Su un lato della coda del velivolo, che ha trasportato le ragazze della Seleção in vista dei Mondiali femminili di calcio, la gigantografia di Mahsa Amini, 22enne iraniana arrestata dalla polizia religiosa per avere indossato il velo in modo non conforme ai dettami e in seguito morta in ospedale in circostanze poco chiare. Sull'altro lato della coda la foto di Amir Nasr Azadani, un calciatore iraniano 27enne condannato a 26 anni di carcere in relazione alle proteste per la morte di Mahsa Amini.

Sulle fiancate dell'aereo le scritte "Nessuna donna dovrebbe essere costretta a coprirsi la testa" e "Nessun uomo dovrebbe essere impiccato per avere detto questo". La morte di Amini è stata il catalizzatore delle proteste che si sono scatenate contro il regime di Teheran. L'Iran non partecipa ai Mondiali femminili di calcio, ma nel corso della Coppa del mondo maschile in Qatar la presenza della nazionale iraniana è stata l'occasione per parlare di quanto sta avvenendo nel Paese.