Mondiali calcio femminile: inizia l'avventura delle azzurre

Ultimo allenamento in Italia, foto ufficiale, bagagli pronti. La partenza dall'aeroporto di Fiumicino dà ufficialmente il via al sogno azzurro mondiale per le ragazze della ct Milena Bertolini, che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

"In bocca al lupo alla Nazionale per questa splendida avventura mondiale. Un viaggio che ci auguriamo sia sostenuto da tutti gli italiani". Sono le parole di Federica Cappelletti, neo presidente della divisione Serie A professionistica femminile e vedova di Paolo Rossi, nel suo saluto alle azzurre.

E conclude: "Sarò anch'io in Australia e Nuova Zelanda a fare il tifo per le ragazze e speriamo che il fatto che questo incontro sia arrivato oggi, 5 luglio, giorno in cui mio marito Paolo nel 1982 segnò tre gol al Brasile, sia di buon auspicio".