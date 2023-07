Un'esplosione di gioia e colori: i fan della Colombia celebrano la vittoria con la Germania (video)

L'entusiasmo dei tifosi della Colombia raggiunge le stelle dopo la vittoria per 2-1 contro la Germania ai Mondiali di calcio femminile. I tifosi colombiani, in Australia per seguire le loro beniamine, si sono riversati fuori dal Sydney Football Stadium con tamburi, copricapi da indiani e vestiti sgargianti. A decidere la partita una rete di Manuela Vanegas al 97esimo minuto, grazie a cui le ragazze sudamericane hanno superato la squadra avversaria vincitrice della Coppa del mondo per due volte, nel 2003 e nel 2007. Vanegas ha messo in rete un traversone su calcio d'angolo giusto otto minuti dopo il pareggio della Germania grazie al rigore trasformato dell'attaccante tedesca Alexandra Popp.