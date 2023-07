Caldo infernale in California: temperature (quasi) da record nella Valle della Morte

Si chiama Furnace Creek e il nome è appropriato per uno dei luoghi più caldi della Terra dove viene misurata la temperatura della Valle della Morte, la zona desertica che si estende lungo parte del confine tra la California e il Nevada.

Secondo il servizio meteorologico nazionale americano (NWS) domenica si sono raggiunti i 128 gradi Fahrenheit, cioè i 53 gradi Celsius. Una temperatura rovente appena sotto il record assoluto che qui risale addirittura al 1913 quando la colonnina si fermò sui 134 gradi Fahrenheit (56,67 gradi Celsius). Un record vecchio di 110 anni della cui accuratezza molti meteorologi però dubitano.

Giovanna Ponce, ranger del parco della Death Valley in California ha spiegato le discrepanze tra i dati ufficiali e ciò che è apparso sul display ai numerosi turisti che hanno sfidato la canicola nella speranza di essere testimoni di uno storico nuovo record: “Il termometro dietro di me è di metallo. È esposto al sole, quindi segna un paio di gradi in più rispetto alla realtà. Ma mi piace vedere il termometro come una rappresentazione di ciò che sentiamo, stando qui sotto il sole, beh, fa decisamente caldo”.

Il termometro, quello ufficiale, si è fermato a qualche grado in meno anche rispetto ai massimi raggiunti di recente. Nel luglio 2021 e nell'agosto 2020, si sono registrati 130 gradi Farhenheit (54,4 gradi Celsius), ma entrambe le misurazioni sono ancora in attesa di conferma da parte degli scienziati.