Caldo, Miani: “Aumenta smog e decessi. Gli anziani i più a rischio"

L'estate 2022 è stata la stagione più calda registrata in Europa negli ultimi decenni. Uno studio appena pubblicato dall'Istituto di salute globale (Isglobal) di Barcellona su 'Nature Medicine' stima in 61.672 le morti premature dovute all'ondata di calore dell'estate scorsa in 35 Paesi europei, con l'Italia al primo posto. Ad affermarlo è il presidente della Società italiana di medicina ambientale Alessandro Miani.

E' fondamentale identificare strategie di prevenzione e proteggere soprattutto le persone più fragili, come anziani e bambini.