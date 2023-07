Camion piomba su auto e folla in Kenya, i morti sono almeno 51

Almeno 51 persone sono morte dopo che un camion si è schiantato contro diversi altri veicoli e persone vicino alla città di Londiani, nella Rift Valley, a circa 200 chilometri (125 miglia) a nord-ovest della capitale del Kenya, Nairobi. Lo riporta la polizia aggiungendo che l'episodio si è verificato ieri in un luogo noto per gli incidenti automobilistici.

Gli ufficiali sulla scena hanno contato 51 corpi, ma si ritiene che più persone siano intrappolate tra i rottami, ha riferito all'Associated Press il comandante della polizia della Rift Valley Tom Odera. La Kenya Red Cross Society ha detto sabato che 32 persone sono state ferite e ricoverate in ospedale e ha fatto appello ai cittadini a donare il sangue. Inoltre, ha riferito anche che le forti piogge hanno interrotto i soccorsi e le persone erano ancora intrappolate nei veicoli distrutti.

Il ministro dei Trasporti Kipchumba Murkomen si è recato sul posto questa mattina mattina e ha affermato che il governo trasferirà i mercati lontano dalle autostrade per prevenire tali futuri incidenti. Il presidente William Ruto ha twittato un messaggio di cordoglio alle famiglie in lutto descrivendo l'incidente come "angosciante" e invitando gli automobilisti a essere "estremamente cauti".

Testimoni citati dai media locali hanno affermato che il camion è uscito dall'autostrada principale e ha colpito diversi veicoli prima di colpire pedoni e commercianti. La polizia aveva riferito ieri che le operazioni di soccorso sarebbero proseguite fino a notte fonda. La Croce Rossa keniota ha fatto sapere di aver allestito stazioni negli ospedali dove le persone possono denunciare i propri cari ancora scomparsi e stanno fornendo supporto psicologico.