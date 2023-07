Leopard 2 al fronte, i soldati ucraini: alcuni sono da riparare

Sono già operativi sul campo in Ucraina i carri armati di progettazione tedesca. Donati da diversi Paesi, i Leopard 2 sono più agili e veloci di altri mezzi corazzati. Ma molti di questi, dicono alcuni soldati ucraini, hanno smesso di funzionare poco dopo essere stati consegnati. A questo si aggiunge il pericolo delle mine, che possono far saltare anche questi carri armati. Per questo, l’Ucraina chiede più dispositivi di sminamento e più artiglieria. L’inviato Riccardo Cavaliere ha incontrato alcune brigate dotate di Leopard 2 nell’area del fronte a sud di Zaporizhia