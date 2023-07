"Certi notti a San Siro": Ligabue ringrazia così i suoi fan

Tutto esaurito per il live del 'Liga' che, insieme a quello del 14 luglio all'olimpico di Roma, anticipa il tour d'autunno nei palazzetti (si parte all'arena di Verona il 9 ottobre) in cui sarà presentato il nuovo album 'Dedicato a noi' in uscita il 22 settembre. "Forse è l'album su cui sono stato più tempo tra quelli che ho fatto", ha detto Luciano Ligabue.

Sui suoi profili social aveva assicurato che non sarebbero mancate sorprese e i fan non sono rimasti delusi. La prima è arrivata già dalla scaletta, con Ligabue che ha presentato l'inedito 'Così come sei' che farà parte del nuovo disco.

A metà concerto il palco si è illuminato di rosso. Sugli schermi, subito prima de 'Il sale della terra', sono state proiettate alcune scritte come 'Questo mondo è anche tuo'.