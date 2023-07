Chicchi di grandine, grandi come noci, devastano i parabrezza delle auto, le tapparelle e i tetti

Una raccolta di immagini documentano la grandinata che ha danneggiato i parabrezza di numerose automobili a Tezze sul Brenta, nel vicentino. Siamo nella frazione di Belvedere e in tanti si sono ritrovati la carrozzeria ammaccata e i vetri distrutti. Stessa sorte è toccata alle tapparelle, ai muri e ai tetti delle abitazioni. La grandine ha flagellato la provincia di Vicenza non risparmiando nulla. A Costabissara la grandine è stata descritta come una mitraglia con notevoli danni. Non c’è solo Costabissara, però. Tra le zone interessate nella provincia di Vicenza ci sono Dueville, Monteviale, Caldogno, Monticello Conte Otto.