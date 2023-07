Tour de France, Bilbao beffa Zimmermann e taglia primo il traguardo (video)

Pello Bilbao, spagnolo della Bahrain Victorious, vince la decima tappa del Tour de France, tra Vulcania e Issoire, per un totale di 167,5 chilometri. Bilbao prevale in volata sugli altri cinque fuggitivi, arrivando davanti al tedesco Georg Zimmermann dell'Intermarché-Circus-Wanty, secondo, e all'australiano Ben O'Connor, terzo. Jonas Vingegaard, danese della Jumbo-Visma, resta in maglia gialla. I corridori nelle prime posizioni della classifica generale tagliano il traguardo a meno di tre minuti dal gruppetto di fuga.