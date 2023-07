Cina, l’acqua trabocca dal viadotto dopo le piogge torrenziali

Le immagini si riferiscono a un ponte vicino alla città di Guixi nel Sichuan. In seguito alle piogge torrenziali che imperversano da giorni in molte zone della Cina, l’acqua trabocca dalla strada e, come una cascata, precipita nel fiume sottostante.

Nella provincia cinese sud-occidentale, più di 40.000 persone sono state evacuate a causa delle alluvioni. L'emittente statale CCTV ha riferito che sulla città di Yaan, sempre nel Sichuan, sono caduti oltre 300 mm di pioggia in circa 14 ore, causando inondazioni improvvise e smottamenti che hanno distrutto case e infrastutture.

Da settimane il maltempo sta producendo intensi nubifragi e precipitazioni record in diverse aree del paese.

Lunedì scorso, su Guanyun, nella provincia di Jiangsu, sono caduti oltre 275 mm di pioggia durante la notte. La città di Xiatai, nella provincia di Guangdong, ha registrato una media giornaliera di 439 mm alla fine di giugno.

Il 30 giugno scorso, la contea di Yuanling, nella provincia di Hunan, ha registrato più di 137 mm di pioggia in un'ora, secondo quanto riferito dall'Ufficio meteorologico locale.

Zhengzhou, la capitale della provincia di Henan, ha emesso un'allerta rossa, la più alta in un sistema di allarme a quattro livelli, per le forti piogge e diverse aree hanno subito precipitazioni record.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Xinhua, l'allerta meteo è stata estesa a giovedì mattina in diverse province, tra cui Shanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Sichuan, Gansu e la regione del Tibet.

Le autorità cinesi hanno ripetutamente messo in guardia per l'eventualità di fenomeni meteorologici e geologici estremi per tutto il mese di luglio.