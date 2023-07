Con un cono stradale sul cofano mandano in tilt i taxi a guida autonoma

Ci troviamo in una delle tante strade di San Francisco, dove i taxi a guida autonoma rallentano e vengono rapidamente circondati da un gruppo di attivisti dal volto semicoperto. Uno di loro posiziona un cono stradale sul cofano dell'auto mandando in crisi il sistema di controllo della vettura: si accendono le luci d'emergenza e l'auto si ferma in mezzo alla strada. È fuori uso. Una scena bizzarra, ripetuta dozzine di volte per manifestare contro la proliferazione di auto robotiche: che gli attivisti ritengono essere non sicure.