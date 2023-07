A Phoenix i container trasformati in case per accogliere gli homeless

Per cercare di venire incontro alle esigenze degli homeless di Phoenix, che in questi giorni in Arizona fanno i conti con il gran caldo con temperature oltre i 40 gradi, il comune ha pensato di inaugurare delle abitazioni, alimentate ad energia solare, ricavate dai container.

Si tratta di quattro container perfettamente arredati e climatizzati pronti a ospitare

ventidue degli attuali residenti del Washington Relief Center di St. Vincent de Paul che si trasferiranno nelle nuove unità come alloggio temporaneo, mantenendo l'accesso a tutte le risorse disponibili presso il centro, come bagni, docce, pasti e altri servizi.

Jessica Berg, responsabile del programma presso St. Vincent de Paul, ha visto di persona gli effetti del caldo sulle persone senza casa quando arrivano al rifugio cercando aiuto.

"A volte il selciato raggiunge i 180 gradi. Le persone arrivano con ustioni di terzo grado. Solo il trauma emotivo di stare fuori è devastante. Le medicine non funzionano bene, aumentano le sfide per la salute mentale. È molto debilitante", ha detto.

Per Zach Burns, capo architetto di Steel + Spark lo studio che ha realizzato questi container questa è una delle esperienze più esaltanti della sua carriera di 25 anni. "Abbiamo progettato molti edifici, ma mai ho lavorato a un progetto in cui c'è un collegamento così diretto con l'aiutare concretamente qualcuno", ha detto.