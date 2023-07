Conte: "Questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico, è una vigliaccheria"

Dopo lunghi mesi di esame in commissione, l'Aula della Camera ha dato il primo via libera alla bicamerale di inchiesta sul Covid. Il testo passa ora all'esame del Senato per l'ok definitivo. L'esito del voto è stato preceduto da diversi momenti di tensione tra maggioranza e opposizione, con un duro scontro finale quando sono intervenuti l'ex premier Giuseppe Conte (in questo video un passaggio del suo intervento) e l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. Ad eccezione di Azione e Italia viva, che hanno votato a favore, il resto delle forze di opposizione non hanno partecipato al voto (i 5 stelle hanno abbandonato l'Aula).