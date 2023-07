Eric ucraino, Anna russa: competono nella gara di trasporto della moglie e vincono

Non è estate a Burnaby in Canada fino a quando non si celebra lo Scandinavian Midsummer Festival il cui momento “clou” è la gara di trasporto della “moglie”. La sfida affonda le sue radici nella tradizione finlandese e consiste nel trasportare il partner (che può anche essere un'amica, la vicino di casa e non necessariamente deve essere il coniuge) attraverso un percorso pieno di ostacoli. In palio un trofeo e l'equivalente del peso della compagna in birra.

I vincitori dell'edizione 2023 sono stati la coppia di amici Eric Blaida dell'Ucraina e Anna Stankevich della Russia: hanno completato il percorso nel tempo più veloce e si sono aggiudicati il peso di Anna, pari a 51 kg, in birra.