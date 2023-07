Coredo, controlli sulla sorgente della malga dove una bimba avrebbe mangiato formaggio contaminato

Inquirenti di nuovo al lavoro a Malga Coredo. Non si fermano le indagini per accertare ed eventualmente ricostruire il legame tra l'infezione di Escherichia coli per cui è ricoverata in gravi condizioni una bimba di quattro anni e la malga dove la piccola - in visita con i genitori - avrebbe mangiato del formaggio a fine giugno. I sospetti, però - dopo i risultati delle analisi sia del comune che dell'azienda sanitaria - si concentrano sulla sorgente “Presa Malga”, da cui Malga Coredo attinge l'acqua e dove, già agli inizi di luglio, i controlli di routine commissionati dal comune hanno rilevato la presenza di Escherichia coli in concentrazioni superiori alla norma. Per questo, il 20 luglio, la sindaca Giuliana Cova ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente che ne vieta l'uso a fini potabili.

A causare sversamenti di batteri nella sorgente potrebbero essere stati i forti temporali dei giorni precedenti. Sorgente che serve esclusivamente Malga Coredo e alcuni fontanili nei dintorni e non è collegata alla rete idrica. Nessun pericolo dunque né per l'abitato di Coredo né per le altre frazioni, dove l'acqua è sicura.

Difficile il momento per il gestore della malga: intera produzione non solo di formaggi ma anche di canederli sequestrata ed esercizio chiuso al pubblico.

Stazionarie, ma critiche, le condizioni della piccola, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova.