Cosa sono e come agiscono le bombe a grappolo

Le bombe a grappolo sono proibite da un trattato del 2008 sottoscritto da 123 paesi, che le ha messe al bando per la loro capacità di uccidere indiscriminatamente se usate sui civili. Sono pericolose anche perché normalmente una certa percentuale non esplode e rimane sul terreno per anni. Vediamo cosa sono e come agiscono. E perché l’Ucraina ne ha bisogno.