Crimea, le immagini amatoriali dell'attacco con droni a un deposito di munizioni

In Crimea è stato colpito un deposito di munizioni durante un attacco con droni delle forze di Kiev. È stato quindi deciso di evacuare i residenti della zona per un raggio di 5 km e di bloccare temporaneamente il traffico ferroviario. Lo ha riferito il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, come riportano i media russi. “A seguito di un attacco di droni nemici al distretto di Krasnogvardeisky, si è verificata una detonazione in un deposito di munizioni. Non ci sono stati danni o vittime, secondo i dati preliminari. È stata presa la decisione di evacuare la popolazione entro un raggio di 5 chilometri dal luogo dell'emergenza in centri di accoglienza temporanea. Per ridurre al minimo i rischi si è deciso anche di sospendere il traffico sulla ferrovia di Crimea” ha scritto il governatore su Telegram.

In questo video, le immagini amatoriali riprese da alcuni residenti nella zona delle esplosioni