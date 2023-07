Crolla il tetto della palestra di una scuola superiore: muoiono 11 persone

Undici persone sono decedute in seguito al crollo del tetto di una palestra in una scuola superiore nell'estremo nord-est della Cina. La tragedia è avvenuta a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang. Secondo China Central Television, al momento dell'incidente c'erano 19 persone presenti. Soltanto otto di loro sono sopravvissute. Nel frattempo prosegue l'indagine sul cedimento, che da un primo sopralluogo risulterebbe dovuto alla presenza sul tetto di perlite, un materiale di origine vulcanica posizionato da alcuni operai di una azienda edile: si sarebbe espanso per le forti piogge fino a provocare il crollo della struttura. “I responsabili dell'impresa sono stati presi in custodia dalla polizia”, scrive l'agenzia di stampa Xinhua.