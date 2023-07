Diniz nominato allenatore ad interim del Brasile

Il Brasile ha finalmente trovato una soluzione. Le qualificazioni per il prossimo Mondiale cominceranno a settembre e la Federcalcio ha individuato il tecnico a cui affidare il posto temporaneamente occupato da Ramon Menezes, dopo la fine dell'era Tite; in attesa di Carlo Ancelotti, che si libererà dal Real Madrid solo tra un anno, a guidare la Seleçao sarà l'attuale allenatore della Fluminense, Fernando Diniz, che resterà anche sulla panchina del club brasiliano. A rivelarlo è Globo Esporte.

" È un sogno per chiunque", ha detto Diniz nel video pubblicato sul sito dell'emittente brasiliana Globo. "È un onore e un grande orgoglio servire la squadra nazionale. E 'stata una chiamata, soprattutto il modo in cui è successo, in uno sforzo congiunto tra CBF e Fluminense. "Sono convinto che abbiamo tutto per portare avanti e farlo funzionare."