Diodato al Forte di Bard rende tutto "Così speciale"

Una felicità condivisa, quella della musica romantica e introspettiva, ma anche euforica come il trionfo di Sanremo: è il ritorno di Antonio Diodato, in arte Diodato, in Valle d'Aosta, regione in cui è nato e da cui aveva scelto di ripartire dopo il lockdown.

Un'altra estate - come il titolo del brano - di concerti in giro per l'Italia con il "Così speciale tour" che prende il nome dal suo quarto album di inediti, che raccontano la voglia di suonare e cantare dal vivo, così come racconta nell'intervista.

Oltre seicento i fan scatenati sulle note del cantautore che quest'anno si inserisce nella rassegna Aosta Classica per "Far rumore" e per un abbraccio ancora più forte, come la musica.