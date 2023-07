Donna incinta partorisce in treno. La capotreno: “Un’emozione così non mi era mai capitata”

“Un’emozione così non mi era mai capitata, è stato adrenalinico” sono le parole di Loredana Ferrari, capotreno del Frecciabianca 8606 su cui ieri, in corsa, è nata una bambina.

Il convoglio è partito verso le 7 della mattina da Termini e sarebbe dovuto arrivare alla stazione Porta Nuova del capoluogo piemonte verso le 13. È arrivato 40 minuti dopo, ma nessuno si è lamentato. Tutto è andato per il verso giusto fino alle vicinanze di Genova quando la donna che era salita in avanzato stato di gravidanza è entrata in travaglio.

È stata disposta così una fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, ed è iniziata la ricerca di un sanitario a bordo del convoglio. A rispondere è stata un’operatrice sanitaria che, al telefono con una collega e amica ostetrica, ha aiutato la partoriente a far nascere la bambina.

La bambina è nata intorno alle ore 12, in appena 40 minuti di travaglio. Insieme alla mamma (una donna straniera di cui non sono state rese note le generalità) è stata trasportata all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure dalla Croce Verde, salita sul treno dopo il parto.

“Una sala parto improvvisata su un treno Frecciabianca, si è venuta a creare una situazione inverosimile- continua la capotreno- Sono felice di aver contribuito a questo bel momento. Lavoro in Trenitalia dal ’95, e questo penso resterà il giorno più adrenalinico e bello della mia carriera professionale” ha concluso.