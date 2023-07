Furgone travolge due quindicenni in bici: uno dei ragazzi è morto, l'altra è grave

La scorsa notte a Galbiate Milanese un furgone ha travolto un ragazzo e una ragazza di 15 anni mentre attraversavano la strada in sella a una bicicletta. Le loro condizioni sono apparse subito molto gravi, trasportati in codice rosso al pronto soccorso, il giovane è morto poco dopo il ricovero. La ragazza è ancora in prognosi riservata.

Arrestato per omicidio stradale il conducente del veicolo, un 32enne romeno, che si è fermato dopo l'incidente risultando positivo all'alcool test e senza patente. La strada non ha le telecamere di sorveglianza. Disposta l'autopsia sul corpo del giovane. In corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.