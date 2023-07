Ecco cosa resta del condominio di Leopoli bombardato dalla Russia

Un missile russo ha colpito la mattina del 6 luglio un edificio residenziale a Leopoli (Lviv), nell'Ucraina occidentale, uccidendo almeno cinque persone in una città lontana dal fronte e che ospita migliaia di sfollati a causa della guerra. Il tetto e l'ultimo piano dell'edificio sono stati distrutti in quello che il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha definito il peggiore attacco alla città. "Ci sarà sicuramente una risposta al nemico. Sarà notevole", ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sui social network. Le autorità regionali riportano che tra le vittime ci sono una donna di 32 anni e sua madre di 60 anni. Il servizio di emergenza statale ha riferito che almeno altre 36 persone sono rimaste ferite e che sette persone sono state estratte vive dalle macerie. Sadovyi ha affermato che 35 case residenziali, un complesso di uffici, un campus studentesco, una scuola e 50 auto sono state danneggiate. Mosca assicura di non colpire deliberatamente i civili. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver condotto attacchi durante la notte su basi di truppe ucraine non specificate e depositi di veicoli corazzati stranieri con "armi ad alta precisione".

(Video: Yurko DYACHYSHYN / AFP | eccetto da 00:00:58 a 00:01:59: Ufficio stampa della presidenza dell'Ucraina via Reuters)