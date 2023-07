Elton John a Stoccolma per l'ultima volta in tour

Elton John ha concluso la sua carriera di artista itinerante sabato sera con uno spettacolo emozionante alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. Un video di Goodbye Yellow Brick Road girato dai fan ha catturato l’ultima canzone della serata.

“Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione”, ha detto alla folla prima di cantare. “Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica. Quanto sono fortunato? Ma non sarei seduto qui a parlare con voi se non fosse proprio per voi. Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette… Ma soprattutto, avete comprato i biglietti per gli spettacoli. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi. Siete stati magnifici”.