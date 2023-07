Emergenza caldo, Schillaci: "E' fondamentale proteggere i più fragili"

"Con il grande caldo dobbiamo proteggere soprattutto le persone più fragili come anziani e bambini. Dobbiamo prestare attenzione a non uscire durante le ore più calde, dalle 11 alle 18, e dobbiamo bere molta acqua. Questo è particolarmente difficile per gli anziani perché spesso non avvertono la sete". Ad affermarlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Per invitare le persone a proteggersi dal caldo il Ministero della Salute ha lanciato la campagna “Proteggiamoci dal caldo”. Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. E’ stato individuato quindi un decalogo per aiutare le persone a difendersi dagli effetti delle elevate temperature, limitare l’esposizione al caldo eccessivo, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione.