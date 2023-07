Le fiamme divorano decine di ettari nell'isola di La Palma, alle Canarie - Video

Un incendio è scoppiato in un'area boschiva abitata dell'isola spagnola di La Palma, nel municipio di Puntagorda che si trova nella zona nordovest dell'isola, le fiamme hanno colpito un'area di 140 ettari, bruciando 11 abitazioni, e 500 persone sono state evacuate.

Lo ha annunciato il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, e lo riportano i media spagnoli. "Se il tempo ci accompagna, sembra che in linea di massima per tutta la giornata di oggi, con i mezzi che si stanno mettendo in campo, potremmo cercare di controllarlo, ma il vento è molto variabile, si prevedono forti raffiche e dobbiamo stare molto attenti", ha detto Clavijo, che si è insediato venerdì.