La favola dei cugini Dellavalle: dal derby al trionfo agli Europei Under 19

C’è tanto Piemonte nell’Italia Under 19 campione d’Europa. Un trionfo che mancava dall'estate 2003. Prima il gol, poi una difesa granitica. Al 18esimo del primo tempo Michael Kayode sigla di testa l'1 a 0 su assit dello juventino Hasa. Un destino scritto nel nome - Kayode significa “colui che porta gioia” - per questo 19enne nato a Borgomanero (Novara) 19 anni fa, passato dalle giovanili della Juve e ora in forza alla Fiorentina.

La favola dei Dellavalle

Capacità di gioire e di soffrire. Contro i favoriti del Portogallo, decisiva è stata la prova difensiva degli azzurrini allenati da Alberto Bollini. Una difesa che racconta un'altra favola piemontese. Quella dei cugini Dellavalle. Entrambi torinesi, entrambi classe 2004. Stesso ruolo: difensori centrali. Uno, Lorenzo, gioca nella primavera della Juventus allenata da Montero. L'altro, Alessandro, gioca nel Torino. Un derby tutto in famiglia insomma. Ma per una volta bianconeri e granata possono festeggiare insieme. Il titolo europeo, dopo 20 anni, è di nuovo dell'Italia.