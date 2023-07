Ferito il regista ed ex prigioniero politico Oleg Sentsov, pubblica un video sui suoi social

Il regista ucraino ed ex prigioniero politico Oleg Sentsov è stato ferito al fronte. Lo riporta lui stesso in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, come ha reso noto da Unian. Sentsov afferma che lui e gli altri militari ucraini avevano appena finito un combattimento in una linea del fronte importante per la controffensiva e che in tre sarebbero rimasti feriti. "Ho una contusione, non grave", ha detto Sentsov. Il regista ucraino ha chiarito che il video è stato registrato sabato 8 luglio e oggi sta già meglio. Famoso per Gamer, il suo film più conosciuto uscito nel 2011, Sentsov viene arrestato nel 2014 dopo l'annessione russa della Crimea. Condannato a 20 anni di carcere, viene liberato nel 2019 a seguito di uno scambio di prigionieri con Mosca. Nel 2018 il Parlamento europeo gli ha consegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Con l'aggressione russa si è unito alle forze armate di Kiev.