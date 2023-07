Florida, il momento della cattura del pitone birmano di 6 metri: la presa coraggiosa a mani nude

È già record la cattura di un pitone birmano lungo quasi 6 metri (5,79 per l'esattezza): il più grande mai osservato. Protagonista nel video è Jake Waleri, un 22enne, che a mani nude afferra l'animale per il collo fino a sottometterlo con l'aiuto di un altro uomo. L'esemplare, dal peso di 50 Kg, è stato localizzato nella Riserva nazionale di Big Cypress, durante una spedizione mirata a frenare l'avanzata di questi serpenti ritenuti invasivi. “Avevamo la sensazione che questi serpenti potessero essere così grandi e ora ne abbiamo la prova”, ha dichiarato il biologo del centro Ian Easterling, definendo la dimensione un record. Nel 2020 in Florida era stato catturato un pitone birmano di 5,71 metri.

Portato dal sud-est asiatico alla fine del secolo scorso, il pitone birmano ha trovato un ecosistema perfetto per riprodursi nelle Everglades, una vasta zona umida subtropicale nel sud della penisola, dove si nutre, principalmente, di altri rettili, uccelli e procioni.