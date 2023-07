Florida. L'oceano è caldo come una “vasca idromassaggio”: prima vittima la barriera corallina

La temperatura superficiale dell'oceano a sud della Florida ha raggiunto livelli più consoni a una vasca da bagno calda che alla sopravvivenza degli ecosistemi marini.

Lunedì, una boa situata all'interno del Parco nazionale delle Everglades, nelle acque della baia di Manatee, ha registrato un massimo di 38,44 gradi Celsius (101,19 gradi Fahrenheit) e altre boe nelle vicinanze hanno toccato i 38 ho superato i 32 gradi.

Tecnicamente potrebbe non trattarsi di un record perché il rilevamento è avvenuto in acque poco profonde e in un’area che risente del calore della terra del vicino Parco Nazionale delle Everglades, spiegano i meteorologi. Ciò che allarma è il fatto che, per più di due settimane, in questo specchio d’acqua a sud della punta della Florida, sono state misurate temperature decisamente anomale.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che ha pubblicato i risultati del National Data Buoy Center, in questo periodo dell'anno la temperatura dell'acqua nella zona dovrebbe essere compresa tra 23 e 31 gradi. Il livello di calore registrato questa settimana è più o meno lo stesso di ''una vasca idromassaggio'', fanno notare gli esperti.

"Non ci aspettavamo che questo riscaldamento si verificasse così e che fosse così estremo", ha spiegato Derek Manzello del Coral Reef Watch del NOAA. "Sembra essere un dato senza precedenti nei nostri archivi''. Le ondate di calore colpiscono sempre più gli oceani del mondo, distruggendo alghe e coralli, uccidendo la vita marina come "incendi che distruggono enormi aree di foresta".

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite (OMM) ha segnalato all'inizio di luglio che le temperature globali del mare hanno raggiunto livelli record mensili da maggio, anche a causa del fenomeno El Nino. Dati sostanzialmente confermati anche dal NOAA.

Il livello di temperatura dell'acqua intorno alle Florida Keys, oltre che mettere in crisi il lavoro di chi vive di mare come i pescatori, è una minaccia letale per le barriere coralline.

Nella baia di Manatee, dove è stato registrato il picco, non ce ne sono molte, ma in altre zone a poca distanza delle Florida Keys, gli scienziati che si sono immersi a Cheeca Rocks hanno riscontrato lo sbiancamento e anche la morte di alcuni dei coralli più resistenti delle Keys.

Le immagini subacquee girate da Andrew Ibarra, ricercatore del NOAA, mostrano la sofferenza dei coralli: "Ho scoperto che l'intera barriera era sbiancata. Ogni singola colonia di corallo presentava una qualche forma di sbiadimento, di lisciviazione parziale o di sbiancamento completo".

Fino agli anni ‘80 lo sbiancamento dei coralli era un fenomeno per lo più sconosciuto a livello globale, ma "ora abbiamo raggiunto il punto in cui è diventato una routine", dice ad Associated Press Ian Enochs, responsabile del programma sui coralli del NOAA che spiega come il ’bleaching' non uccide i coralli ma li indebolisce e può portarli alla morte e si verifica quando le temperature dell'acqua superano i 30 gradi centigradi.