Frana in Colombia. Il momento in cui la valanga di acqua e fango travolge tutto - Video

Lunedì, nel cuore della notte, una valanga di acqua e fango ha sommerso il villaggio di El Naranjal a Quetame nel centro della Colombia, provocando almeno quindici morti. Tredici persone sono ancora disperse e le ricerche delle squadre di soccorso, interrotte ieri al calar della notte, sono riprese mercoledì mattina.

Una videocamera di sorveglianza ha ripreso il momento in cui la frana ha travolto la strada che collega la capitale Bogotà al sud-est del Paese. Da giorni, nella regione, si abbattono forti piogge che hanno causato la rottura degli argini di un torrente.

La frana ha sorpreso gli abitanti nel sonno e ha causato anche il crollo di un ponte. Quetame, una città del dipartimento di Cundinamarca è ora isolata dalla capitale.

“È stato terribile, orribile. Una cosa che non abbiamo mai visto nella nostra vita. Stavamo dormendo quando abbiamo sentito il burrone tuonare”, racconta a El Paìs, una donna sopravvissuta.

"Molte famiglie hanno perso due, tre o addirittura quattro persone", ha detto il sindaco, Camilo Parrado. "I servizi di soccorso stanno usando i droni per riprendere le ricerche. Il fango è alto quasi un metro in alcune zone, due metri in altre, è molto complesso", ha aggiunto parlando alla radio El Dorado.

L'esercito ha annunciato il dispiegamento di circa 80 soldati per aiutare nelle ricerche dei dispersi. Diversi veicoli, tra cui camion e moto, sono rimasti intrappolati dal fango e dalle rocce che hanno invaso questa strada dove le frane sono frequenti.

La strada, una delle principali arterie del Paese, collega Bogotà a Villavicencio, la città principale nel sud-est del Paese. I media locali hanno mostrato enormi ingorghi in uscita dalla capitale.