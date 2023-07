Fuga da Jenin, migliaia di palestinesi lasciano la città invasa dalla guerra

Iniziata lunedì notte, continua aspra e sanguinosa l'operazione militare israeliana a Jenin, una delle più importanti degli ultimi 20 anni.

Presi tra i bulldozer e i combattimenti, gli abitanti del campo profughi di Jenin sono costretti a fuggire.

Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, circa 500 famiglie hanno lasciato già le loro case portando bambini in lacrime nelle stesse ore in cui le forze israeliane colpivano la città di Jenin con i droni, uccidendo almeno nove palestinesi e coinvolgendo centinaia di soldati negli scontri a fuoco con i miliziani delle fazioni palestinesi.

"Ci hanno detto di uscire dalle case e di tenerle aperte. Abbiamo lasciato i nostri vestiti, cose, soldi dentro le case", dice una donna, "ci hanno portato all'ospedale".

Mentre l'operazione procedeva, i bulldozer corazzati israeliani hanno arato le strade del campo profughi per dissotterrare eventuali ordigni esplosivi nascosti, tagliando così le forniture di acqua ed elettricità. I soldati hanno sfondato le mura per passare di casa in casa. Un portavoce militare israeliano ha affermato che l'operazione durerà quanto necessario e ha suggerito che le forze potrebbero rimanere per un periodo prolungato. "Potrebbero volerci ore, potrebbero volerci giorni. Siamo concentrati sui nostri obiettivi", ha detto.

Da più di un anno, i raid dell'esercito israeliano in centri della Cisgiordania occupata come Jenin sono diventati routine. Allo stesso tempo, il Medio Oriente ha visto una serie di attacchi mortali da parte di palestinesi contro israeliani, nonché le aggressioni di folle di coloni ebrei contro villaggi palestinesi.

Israele ha conquistato la Cisgiordania, che i palestinesi vedono come il nucleo di un futuro Stato indipendente, nella guerra del 1967. Dopo decenni di conflitto, i colloqui di pace che furono mediati dagli Stati Uniti sono congelati fin dal 2014.