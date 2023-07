Il Vescovo di Manfredonia: "Il dolore della famiglia è troppo forte"

"Il dolore della famiglia è troppo forte. Non possono tornare a vivere in quel podere. Le istituzioni trovino per questa famiglia una nuova abitazione". Lo ha chiesto l'arcivescovo di Manfredonia, padre Franco Moscone, nella sua omelia durante i funerali di Daniel e Stefani i fratellini rumeni morti annegati in un vascone per la raccolta di acqua. Il prelato, che anche ieri commentando la tragedia, aveva evidenziato la necessità "per i migranti di un piano serio di accoglienza, che permetta loro di usufruire di case sicure, servizi sociali appropriati ed ambienti comuni per rendere la loro vita dignitosa e degna" ha lasciato un appello alle istituzioni affinchè trovino per la famiglia di Daniel e Stefan anche un lavoro.

"Non mi aspettavo che oggi qui ci fosse poca gente". Lo ha detto l'arcivescovo di Manfredonia padre Franco Moscone nella sua omelia durante i funerali di Daniel e Stefan. Il prelato, iniziando l'omelia, ha evidenziato anche la scarsa partecipazione della popolazione ai funerali. In chiesa, infatti, vi erano poche persone. "Non mi aspettavo che oggi qui ci fosse poca gente - ha detto Monsignor Moscone -. Evidentemente Manfredonia ha tante ferite da guarire".