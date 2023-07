Giappone, frana travolge casa di una coppia ai piedi della montagna: muore la donna, salvo il marito

Non è bastata la raccomandazione di evacuazione di 370 mila persone nel fine settimana e la sospensione dei servizi ferroviari ad alta velocita: le forti piogge, più di 100 millimetri, in un lasso di tempo breve, hanno provocato diverse frane e alluvioni. Il bilancio provvisorio è di un morto e tre dispersi. La vittima è una donna di 77 anni, colpita da una frana che si è abbattuta sulla sua casa di Fukuoka. Il marito è stato soccorso e trasportato, cosciente, in ospedale. Tre persone risultano ancora scomparse dopo un'altra frana nella città di Karatsu, nella vicina prefettura di Saga.