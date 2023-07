La premier Giorgia Meloni: "La firma del Memorandum è un risultato estremamente importante"

"Oggi abbiamo raggiunto un risultato estremamente importante, il memorandum firmato tra Tunisia e Ue è un ulteriore passo verso la creazione di un vero partenariato che possa affrontare in modo integrato la crisi migratoria e lo sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa dopo la firma del Memorandum.

"Il partenariato con la Tunisia- ha aggiunto Meloni- rappresenta per noi un modello per costruire nuove relazioni con i vicini del Nord Africa. Il memorandum è un punto di partenza al quale dovranno conseguire diversi accordi per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati".

Infine la presidente del Consiglio ha ricordato che "domenica prossima 23 luglio a Roma ci sarà la conferenza internazionale sull'immigrazione che avrà come protagonista il presidente Saied e con lui diversi capi di Stato e governo dei paesi mediterranei. E' un altro importante passo per affrontare la cooperazione mediterranea con un approccio integrato e io lo considero come l'inizio di un percorso che può consentire una partnership diversa da quella che abbiamo avuto nel passato".