Gli agricoltori ucraini preoccupati per il mancato rinnovo dell'accordo sul grano

In Ucraina è appena iniziata la stagione del raccolto ma nei magazzini degli agricoltori ci sono già tonnellate di grano invenduto. Il motivo: esportarlo è sempre più difficile. E lo sarà ancora di più ora che la Russia ha deciso di non rinnovare l'accordo sul grano. Per il ministro delle Politiche agricole ucraino, Nikolai Solski, questo porterà a un aumento dei prezzi di prodotti alimentari di base come farina e cereali.

L’inviato Riccardo Cavaliere è andato a vedere la situazione nelle campagne intorno a Zaporizhzhia.