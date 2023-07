Il cratere di Batagaika, l’enorme voragine causata dallo scongelamento del permafrost - Video

“Questo cratere non è un cratere”, spiega Nikita Tananayev, ricercatore capo al Melnikov Permafrost Institute di Yakutsk. Quella ripresa in queste straordinarie immagini effettuate con un drone è infatti la più grande depressione termocarsica al mondo prodotta dallo scioglimento del permafrost, il suolo perennemente ghiacciato tipico di regioni fredde come questa parte della Siberia Orientale.

Erel Struchkov, un residente e conoscitore di questi luoghi, spiega che all'inizio si diceva che il cratere di Batagaika fosse stato prodotto dalla caduta di un meteorite o che fosse il bacino di un lago scomparso. In realtà la terra ha iniziato a cedere negli anni Sessanta quando il disboscamento della fitta foresta della zona ha reso vulnerabile il permafrost ai raggi solari.

Da allora, la depressione, larga quasi un chilometro e profonda cento, è in continua espansione: “(Due anni fa il bordo) era a circa 20-30 metri da questo sentiero, ” spiega Struchkov alla Reuters, “E ora, a quanto pare, è molto più vicino”.

Gli scienziati non hanno esatta contezza della velocità di espansione del cratere di Batagaika, ma secondo Tananayev: “Con l'aumento delle temperature, possiamo aspettarci che si espanda a un ritmo sempre più elevato”.

Il fascino della “Porta dell'Inferno”, come viene anche chiamata dagli abitanti della Repubblica di Sacha, è un'attrazione per i turisti ma per gli scienziati, la continua espansione del cedimento è un segnale di pericolo: "In futuro, con l'aumento delle temperature e con la maggiore pressione antropica, assisteremo alla formazione di un numero sempre maggiore di ‘mega-slump’, fino alla scomparsa di tutto il permafrost", avverte Tananayev.

Secondo i dati della scienza del clima, in Russia le temperature aumentano in media a una velocità superiore di almeno 2,5 volte rispetto al resto del pianeta. Un riscaldamento che porta alla progressivo scongelamento del permafrost che copre circa il 65% del Paese e al rilascio dei gas serra immagazzinati nel terreno scongelato.