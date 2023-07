Gran Bretagna, richiedenti asilo “maschi”: dai costosi hotel agli alloggi temporanei sulla chiatta

“La Bibby Stockholm ospiterà 500 richiedenti asilo, uomini, adulti non sposati”, ha affermato il ministero degli interni britannico. Dopo i lavori di ristrutturazione nella città di Falmouth, in Cornovaglia, la chiatta è arrivata nel porto di Portland, al largo della costa sud-occidentale dell'Inghilterra: un'iniziativa nell'ambito degli sforzi per ridurre l'uso di costosi hotel, finora impegnati ad alloggi temporanei nella fase di elaborazione delle richieste di asilo. L'imbarcazione “dormitorio” arriva dopo l'approvazione del disegno di legge sul tema migranti, manca soltanto l'approvazione di re Carlo III, e mira a impedire rischiose traversate della Manica su piccole imbarcazioni.