Grimaldi Lines in fiamme nel New Jersey: il video dell'incendio che ha squarciato la nave italiana

Contenuto ma non spento del tutto. Per giorni le fiamme hanno interessato la nave cargo, della Grimaldi Lines, attraccata nel New Jersey. La motonave “Grande Costa D'Avorio”, 210 metri di lunghezza, a pieno carico, è stata divorata da un enorme incendio. Il video girato dalla telecamera termica restituisce gli attimi in cui le fiamme apparivano indomabili. Successive immagini restituiscono l'avanzamento degli sforzi antincendio. È facile identificare nel quadrante di destra le aree scure, ovvero le zone bagnate dall'acqua dai vigili del fuoco. Il bilancio del rogo nel porto di Newark è di due morti e cinque feriti. Entrambe le vittime, vigili del fuoco, sono rimaste intrappolate dalle fiamme.