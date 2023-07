Primavalle, periferia del mondo

L'omicidio di Michelle Causo e il contesto in cui avviene.



Primavalle è un quartiere romano difficile, dove si intrecciano in modo intersezionale diverse cause di disagio ed emarginazione che colpiscono in particolare i più giovani: l'invecchiamento della popolazione, il problema abitativo, la perdita di peso della scuola in favore di altre e meno democratiche forme di mobilità sociale.



Ne parla con Sabrina Bellomo, nella trasmissione Pomeriggio24 di Rainews24, lo scrittore Sandro Guarnacci, autore del libro "La storia di Primavalle".