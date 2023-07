Harry Styles festeggiato al museo delle cere di Madame Tussauds

Cinquanta fortunati fans di Harry Styles hanno avuto l'opportunità di farsi immortalare con la statua di cera nuova di zecca del loro idolo esposta ieri sera al museo Madame Tussauds di Londra.

La statua è vestita con un outfit ispirato a quello che Styles indossava alla première del film "My Policeman" nel 2022. Nlazer verde cacciatore a doppiopetto, una grande spilla a forma di fiore, pantaloni verdi pistacchio, stivali avorio e una borsa verde, completati da una collana di perle.

La statua di cera, che sarà esposta da oggi, ha richiesto oltre dieci mesi di lavoro per essere creata ed è una delle sette statue di cera di Styles presenti in tutto il mondo, secondo quanto dichiarato dal Madame Tussauds.

Il cantante, che è diventato famoso con il talent show "The X Factor" come membro del gruppo dei One Direction, ha appena concluso il suo primo tour da solista, "Love On Tour", sabato a Reggio Emilia, dopo due anni di tour in giro per il mondo.