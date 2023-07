L'attacco all'ambasciata francese a Niamey: "Abbasso la Francia, viva Putin"

Situazione incandescente a Niamey in Niger dove in migliaia di manifestanti pro-giunta si sono radunati stamane nelle strade principali della capitale. Alcuni hanno tentato l'assalto all'ambasciata francese, prendendo a calci l'edificio e tentando di dargli fuoco.

"Viva Putin", "Viva la Russia", e "Abbasso la Francia" hanno urlato i manifestanti davanti all'edificio strappando la targa con la scritta 'Ambasciata francese in Niger', per poi calpestarla e sostituirla con bandiere russe e nigerine, denunciando con forza l'ex potenza coloniale da cui il Paese ha ottenuto l'indipendenza nel 1960. La folla è stata poi dispersa dall'esercito regolare.

La giunta golpista sarebbe alleata della Federazione russa. Sul terreno si è detta pronta a intervenire anche la compagnia Wagner. Nel Paese vi è un 'interesse multipolare' - dicono gli analisti - che riguarda anche la Cina.

Ma il timore è che ora si prepari una nuova rappresaglia armata contro i golpisti che lo scorso 26 luglio ha destituito il presidente eletto Mohamed Bazoum, attualmente nella sua residenza in ostaggio, insieme alla famiglia, dei militari di Abdourahmane Tchiani, l'uomo forte al comando che il presidente stava per licenziare. Fatto che per alcuni è stata la ragione del golpe.