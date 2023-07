I migranti attraversano il fiume Rio Grande oltre la barriera galleggiante

Migranti continuano ad attraversare il fiume Rio Grande per raggiungere gli Stati Uniti, nonostante le barriere galleggianti installate dallo stato del Texas per scoraggiarli.



Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato in giudizio il Texas per queste barriere costruite per bloccare i migranti che attraversano il Messico, un'iniziativa del governatore repubblicano del Texas Greg Abbott soprannominata Operazione Lone Star.



Il numero di migranti sorpresi ad attraversare illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico è diminuito da quando Biden ha sviluppato una nuova politica restrittiva in materia di asilo a maggio. Anche così, a giugno ne sono stati arrestati circa 100.000.



Oltre alla barriera di confine, l'operazione Lone Star di Abbott ha incluso anche il dispiegamento di migliaia di truppe della Guardia Nazionale e una campagna per portare i migranti in autobus verso le città a guida democratica più a nord.



E negli ultimi mesi, le truppe della Guardia Nazionale hanno teso filo spinato per impedire ai migranti di attraversare il Rio Grande.