I newyorkesi affrontano il caldo record: gli idranti, le piscine, il parco

A New York l'ondata di caldo ha fatto balzare la colonnina di mercurio ad oltre 40 gradi al punto che il sindaco Eric Adams ha ordinato l'apertura di circa 500 centri ristoro in tutta la città ed ha prolungato l'orario di apertura delle piscine pubbliche.



I newyorkesi affrontano in vari modi queste temperature record: alcune persone usano gli idranti per far fronte al caldo o approfittano per prendere il sole nei parchi, mentre i bambini si rinfrescano nelle piscine all'aperto.